Актёр Джейсон Айзекс отреагировал на свою номинацию «Золотого глобуса»

Актёр Джейсон Айзекс отреагировал на свою номинацию «Золотого глобуса»
Актёр Джейсон Айзекс, наиболее известный по роли Люциуса Малфоя в «Гарри Поттере», а также сыгравший в третьем сезоне «Белого лотоса», отреагировал на то, что за это шоу его номинировали на «Золотой глобус».

Айзекс пошутил, что уже затаил дыхание после того, как узнал, что он стал одним из лауреатов.

Ну, я затаил дыхание. Достаю костюм из нафталина и скрещиваю пальцы.

По словам актёра, в случае с «Белым лотосом» ему очень повезло работать с великолепными и талантливыми сценаристами, которые придумывают сюжет шоу. Также Айзекс похвалил других актёров, то есть своих прямых коллег, с которыми ему удалось поработать в проекте.

