Сериал Инспектор Гаврилов, 3-й сезон (2026) — дата выхода, сюжет, тизер, актёры

Завершены съёмки третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов» — тизер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Start объявил о завершении производства третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов». Комедийное шоу вернётся уже в 2026 году, точную дату выхода назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

Третий сезон сериала продолжит историю Саши Медного, который присваивает себе имя майора Гаврилова. В новом сезоне герой познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Екатерина Стулова и Денис Власенко. К ним присоединился Алексей Гуськов — он и сыграет отца главного героя. Режиссёром выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев.

