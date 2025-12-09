Появился первый кадр фильма «Галеристка» с Натали Портман и Дженной Ортегой

В Сети появился первый кадр фильма «Галеристка», на котором можно увидеть Натали Портман и Дженну Ортегу, которые исполнили главные роли.

Фото: Sundance Film Festival

Фильм рассказывает об отчаявшейся галеристке, которая договорилась о продаже трупа на выставке Art Basel в Майами. Казалось бы, что план женщины идеален, но на деле он доставляет ей очень много проблем.

Режиссёром картины выступила Кэти Ян, снявшая ранее фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Ян написала сценарий в соавторстве с Джеймсом Педерсеном. Фильм впервые покажут на кинофестивале «Сандэнс» в 2026 году: он пройдёт с 22 января по 1 февраля.