Для Battlefield 6 вышел большой патч с зимним Нью-Йорком и улучшенной стрельбой

Разработчики Battlefield 6 выпустили новый патч для игры под версией 1.1.3.0. Заключительный апдейт для первого сезона поддержки уже доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

Так, в шутер добавили зимнюю версию карты Empire State в Нью-Йорке, новое оружие ближнего боя Ледоруб, временное зимнее событие в королевской битве Redsec и зимний боевой пропуск.

В свежем патче также устранили множество багов, улучшили прогрессию испытаний и регистрацию попаданий по противникам, доработали интерфейс в меню и во время игры, переработали звук, а также внесли множество других изменений. С полным списком нововведений можно ознакомиться в блоге игры.