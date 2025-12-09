На The Game Awards 2025 представят новую Tomb Raider про Лару Крофт и LEGO-Бэтмена

Организаторы церемонии The Game Awards 2025 постепенно тизерят будущие анонсы. В соцсетях премии появилось два полноценных тизера с культовыми франшизами.

Так, на TGA 2025 анонсируют новую Tomb Raider — организаторы уже показали подиум с силуэтом Лары Крофт и заявили, что зрителей ждёт информация о будущем франшизы.

Фото: TGA

Кроме того, на трансляции нас также ждёт некий анонс по LEGO-играм. На это намекнули в игровом подразделении DC, показав Бэтмена на страже порядка. Возможно, нас ждёт новая LEGO-часть о приключениях Тёмного рыцаря.

Фото: DC

Церемония вручения наград The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря в Лос-Анджелесе. Пре-шоу стартует в 2:30 мск, а само мероприятие начнётся в 3:00 мск.