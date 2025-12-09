Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» вышел в онлайне

Аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» вышел в онлайне
Комментарии

9 декабря состоялась цифровая премьера мультфильма «Человек-бензопила: История Резе». Продолжение культового аниме уже можно посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах, в России же ленту всё ещё официально показывают в прокате.

Видео доступно в VK-группе Deep. Права на видео принадлежат MAPPA.

Аниме-фильм выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Резе. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. Проект рассказывают о подростке Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

Материалы по теме
Лучшее аниме года. Обзор «Человек-бензопила: История Резе»
Лучшее аниме года. Обзор «Человек-бензопила: История Резе»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android