Начались съёмки фильма «Весельчак У» по вселенной «Сто лет тому вперёд»

Кинокомпании «Водород» и «Централ Партнершип» объявили о старте производства фильма «Весельчак У». Съёмки ленты по франшизе «Сто лет тому вперёд» займут несколько месяцев, после чего лента выйдет в кинотеатрах страны 15 апреля 2027 года.

Сюжет ленты расскажет историю космического пирата Весельчака У, который после стычки с Алисой Селезнёвой застрял на Земле в нашем времени. Он хочет завладеть космионом, вернуться в своё время и возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта приводят его к мальчику Юре и его маме Кате, которые как-то связаны с космионом. А когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати.

Главные роли в картине исполнят Александр Петров («Кракен»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мирон Проворов («Злой город»), Юлия Пересильд («Вызов»), Никита Ефремов («Тетрис») и Алёна Михайлова («Преступление и наказание»). Режиссёром выступит Александр Андрющенко («Сто лет тому вперёд»).