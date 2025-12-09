Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Искусство исходит от человека»: Леонардо Ди Каприо выступил против ИИ в кино и музыке

«Искусство исходит от человека»: Леонардо Ди Каприо выступил против ИИ в кино и музыке
Комментарии

Американский актёр Леонардо Ди Каприо дал большое интервью изданию Time. В нём звезда недавнего хита «Битва за битвой» и многих других культовых фильмов рассказал о своём отношении к искусственному интеллекту, который становится инструментом в том числе в актёрском ремесле.

По мнению Ди Каприо, нейросети никогда не смогут сравниться с человеком в создании искусства, потому что оно должно исходить только от самих людей. Актёр привёл в пример ситуацию с музыкальными треками, которые нейросеть исполняет голосом умерших звёзд — даже эти песни быстро забываются в интернете.

Всё, что действительно считается искусством, должно исходить от человека. Знаете, в интернете уже есть невероятные каверы известных групп в других жанрах. Например, песни The Weeknd в исполнении голоса Майкла Джексона. Вы слушаете их и думаете: «Господи, это круто». Но потом песня получает свои 15 минут славы и просто растворяется среди интернет-мусора. В ней нет никакой опоры. В ней нет человечности, какой бы гениальной она ни была.

Ранее схожие мысли об искусственном интеллекте высказывали и другие деятели Голливуда. Все они так или иначе считают, что заменить человеческий опыт просто невозможно, а сам ИИ способен лишь имитировать, но не создавать произведения.

Материалы по теме
Леонардо Ди Каприо стал лучшим артистом 2025 года по версии TIME
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android