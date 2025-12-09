В Кремль поступает множество просьб по разблокировке Roblox в России — Дмитрий Песков

3 декабря в России заблокировали Roblox — популярнейшую платформу для видеоигр. В Роскомнадзоре заявили, что в сервисе содержатся материалы, запрещённые на территории страны, а сами создатели программы не справляются с модерацией подобного контента.

Спустя шесть дней ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что не слышал информацию, что «каждый второй ребёнок хочет уехать из России» на фоне блокировки Roblox. Однако он подтвердил, что в Кремль приходит множество запросов по разблокировке сервиса в стране.

Я могу подтвердить, что действительно — очень много детских обращений по этой теме. Дети об этом пишут. Не об отъезде из России, а вот об этой игре.

Ранее об этом же сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила своих подписчиков в соцсетях высказаться о блокировке сервиса, самые частые обращения она пообещала отправить в Роскомнадзор, который заблокировал проект. Чиновница получила больше 63 тысяч сообщений за последнюю неделю.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Ежемесячная аудитория игры в России до блокировки составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии.