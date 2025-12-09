Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Хотелось сделать что-то уникальное»: геймер сыграл в Diablo 2 в Антарктиде

«Хотелось сделать что-то уникальное»: геймер сыграл в Diablo 2 в Антарктиде
Комментарии

Пользователь Reddit под ником Updawg поделился своим игровым достижением. Геймер заявил, что стал первым человеком в мире, кто сыграл в культовую Diablo 2 в Антарктиде.

В качестве доказательства Updawg опубликовал фотографию запуска экшена на Android-консоли AYN Thor, напоминающую знаменитую Nintendo 3DS. Судя по всему, устройство не выключилось даже при сильном морозе — сейчас на континенте примерно -30 градусов по Цельсию.

Фото: Reddit

Мне хотелось сделать что-то уникальное в таком красивом и непригодном для жизни месте.

Пользователи в комментариях отметили, что автор поста наверняка далеко не первый, кто сыграл в Diablo 2 в Антарктиде. На континенте проживают учёные из разных стран, которые вполне могли запустить культовый экшен от студии Blizzard за прошедшие 25 лет. Впрочем, Updawg может оказаться первым человеком, который сыграл в классику на портативной консоли AYN Thor, которую выпустили в августе.

Материалы по теме
Игра-феномен о провинциальных кошмарах. Каким вышел финал «Зайчика»?
Игра-феномен о провинциальных кошмарах. Каким вышел финал «Зайчика»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android