Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Ёлки 12 (2025) — дата выхода, когда выйдет в кинотеатрах, сюжет, актёры, трейлер

Вышел большой трейлер новогоднего фильма «Ёлки 12» — премьера 18 декабря
Комментарии

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила большой трейлер фильма «Ёлки 12». Новогодняя картина выйдет в кинотеатрах России уже 18 декабря.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

В сюжет ленты по традиции войдёт несколько новелл, объединённых главной историей. «Ёлки 12» расскажут о девятилетнем мальчике Ване из Кирова, который отправится в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Невероятное путешествие оборачивается кошмаром для родителей — им нужно всё исправить, пока часы не пробьют 12.

Главные роли в фильме сыграли Рузиль Минекаев («Слово пацана»), Дмитрий Нагиев («Физрук»), Андрей Рожков («Кощей. Начало») и другие актёры.

Материалы по теме
Обзор «Пяти ночей с Фредди 2»
Обзор «Пяти ночей с Фредди 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android