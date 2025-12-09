Мизулина рассказала, что дети хотят уехать из России из-за блокировки Roblox

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о блокировке игровой платформы Roblox в России.

По словам Мизулиной, ей поступают обращения, в которых дети хотят в будущем покинуть страну из-за действий Роскомнадзора.

Я не могу пройти мимо, когда дети плачут. А каждый второй ребёнок после решений о блокировке платформ, который мне пишет, говорит о том, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо.

Roblox заблокировали в России 3 декабря. Несмотря на реакцию разработчиков, Роскомнадзор не видит оснований для снятия санкций.