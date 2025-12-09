Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мизулина рассказала, что дети хотят уехать из России из-за блокировки Roblox

Мизулина рассказала, что дети хотят уехать из России из-за блокировки Roblox
Комментарии

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о блокировке игровой платформы Roblox в России.

По словам Мизулиной, ей поступают обращения, в которых дети хотят в будущем покинуть страну из-за действий Роскомнадзора.

Я не могу пройти мимо, когда дети плачут. А каждый второй ребёнок после решений о блокировке платформ, который мне пишет, говорит о том, что хочет уехать из России. Это дети 8–16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо.

Roblox заблокировали в России 3 декабря. Несмотря на реакцию разработчиков, Роскомнадзор не видит оснований для снятия санкций.

Материалы по теме
В Кремль поступает множество просьб по разблокировке Roblox в России — Дмитрий Песков
В Роскомнадзоре «не видят оснований» для разблокировки Roblox в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android