Начались съёмки российского детективного сериала «Возвращенец»

В Санкт-Петербурге стартовал съёмочный процесс нового сериала «Возвращенец». Проект в жанре детектива покажет телеканал ТВ-3, вероятно, в 2026 году.

Сюжет расскажет о майоре Андрееве, который после травмы в горячей точке переводится в элитный отдел уголовного розыска. Его напарником станет легкомысленный сын генерала, который при близком знакомстве разделяет взгляды Андреева на жизнь и профессию.

Главные роли в проекте исполняют Максим Блинов и Матвей Черников, также в «Возвращенце» сыграли Игорь Павлов, Дмитрий Лавров, Николай Белин, Олег Абалян, Софья Карабулина, Виталий Такс, Александр Разбаш и Артём Бородич.