Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стример Анар Абдулаев поделился ожиданиями от Лиги чемпионов и игры «Реала»

Стример Анар Абдулаев поделился ожиданиями от Лиги чемпионов и игры «Реала»
Комментарии

Известный стример Анар anarabdullaev Абдуллаев перед церемонией награждения премии SLAY 2025 поделился с «Чемпионатом» своими впечатлениями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

На мой взгляд, в этот раз нет ни одной стабильной топ-команды — возьми «Реал», «ПСЖ», Барсу»… Из-за этого интересно смотреть, накал страстей и борьба. Если в прошлом сезоне «ПСЖ» и «Барселона» объективно выделялись, сейчас такого нет. Мне очень нравится, за ней интересно наблюдать.

Анар также высказался о форме «Реала» и возможных конфликтах с игроками в этом сезоне.

Это нормально. Давайте будем честны, и Хаби Алонсо юн для тренера — хотя это не мне оценивать, сужу по общему мнению. Пришли новые игроки, в составе травмы и так далее… Если тренер с этим справится, настроит тактику и справится с конфликтами — состав у «Реала» очень силён и способен на многое.

На главной стримерской премии Анар Абдуллаев получил две статуэтки WINLINE SLAY — он победил в номинациях «Лучший IRL-стример» и «Прорыв года».

Материалы по теме
Как прошла церемония SLAY 2025
Live
Как прошла церемония SLAY 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android