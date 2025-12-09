Стример Анар Абдулаев поделился ожиданиями от Лиги чемпионов и игры «Реала»

Известный стример Анар anarabdullaev Абдуллаев перед церемонией награждения премии SLAY 2025 поделился с «Чемпионатом» своими впечатлениями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

На мой взгляд, в этот раз нет ни одной стабильной топ-команды — возьми «Реал», «ПСЖ», Барсу»… Из-за этого интересно смотреть, накал страстей и борьба. Если в прошлом сезоне «ПСЖ» и «Барселона» объективно выделялись, сейчас такого нет. Мне очень нравится, за ней интересно наблюдать.

Анар также высказался о форме «Реала» и возможных конфликтах с игроками в этом сезоне.

Это нормально. Давайте будем честны, и Хаби Алонсо юн для тренера — хотя это не мне оценивать, сужу по общему мнению. Пришли новые игроки, в составе травмы и так далее… Если тренер с этим справится, настроит тактику и справится с конфликтами — состав у «Реала» очень силён и способен на многое.

На главной стримерской премии Анар Абдуллаев получил две статуэтки WINLINE SLAY — он победил в номинациях «Лучший IRL-стример» и «Прорыв года».