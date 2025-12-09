Скидки
Dust2 — самая популярная карта 3-й групповой стадии StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

Dust2 — самая популярная карта 3-й групповой стадии StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2
Киберспортивный портал HLTV раскрыл список самых популярных карт третьей стадии группового этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2.

На первом месте оказалась карта Dust2, на ней было сыграно 11 матчей. Реже всего выбирали Overpass и Train (5 раз).

Популярные карты StarLadder Budapest Major — 2025

  1. Dust2 — 11 раз.
  2. Inferno — 9 раз.
  3. Mirage — 7 раз.
  4. Ancient — 7 раз.
  5. Overpass — 5 раз.
  6. Train — 5 раз.

Напомним, в плей-офф прошли такие команды, как Team Spirit, FURIA Esports, Team Vitality, MOUZ, Natus Vincere, FaZe Clan, The MongolZ и Team Falcons. Мэйджор продолжится 11 декабря, гранд-финал пройдёт 14 декабря.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

