По сериалу «Пацаны» выйдет VR-игра The Boys: Trigger Warning — релиз в 2026 году

Студия Arvore представила свою новую игру — проект The Boys: Trigger Warning для шлемов виртуальной реальности. Как следует из названия, основой станет сериал «Пацаны» (The Boys).

Это первая видеоигра по мотивам «Пацанов». Главным героем станет новый персонаж, которому вместе с командой Бутчера предстоит раскрыть тайну корпорации Vought.

В игре появятся персонажи из сериала, к своим ролям вернётся ряд актёров из «Пацанов». По утверждениям авторов Trigger Warning, благодаря сотрудничеству со сценаристами им удалось перенести в VR фирменный юмор шоу.

Релиз игры намечен на 2026 год.