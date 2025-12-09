Скидки
Начались съёмки второго сезона ленты «Рыцарь семи королевств» по «Игре престолов»

Компания HBO объявила о старте производства второго сезона сериала «Рыцарь семи королевств». Продолжение проекта по культовой «Игре престолов» уже начали снимать в Северной Ирландии — съёмки займут примерно несколько месяцев.

Второй сезон картины адаптирует роман «Верный меч» в серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина. Продолжение вновь расскажет о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

Премьера первого сезона сериала состоится уже 19 января 2026 года, в него войдёт шесть эпизодов. Продолжение же выйдет уже в 2027 году, точную дату премьеры в HBO назовут позже.

