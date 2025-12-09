«Нолан — чисто русский режиссёр». Юрий Колокольников о съёмках в «Дюнкерке»

Известный российский актёр Юрий Колокольников сравнил подход Кристофера Нолана и других западных режиссёров.

По его словам, в Голливуде очень бережно относятся к актёрам на съёмках, чтобы не доставлять им дискомфорт. Нолан же достигает результата более жёсткими методами.

Нолан в этом смысле чисто русский режиссёр. «Дюнкерк» — все на холоде, никаких стульев для актёров, у него все равны. Бедный Том Харди, когда вертелся в самолёте! Нолан его гонял, тот говорит: «Чувак, хватит меня уже мучить», ха-ха… Но зато какой результат. И я за такой подход, что в этом такого?

Ранее Колокольников рассказал, почему снимается в российских фильмах.