Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Нолан — чисто русский режиссёр». Юрий Колокольников о съёмках в «Дюнкерке»

«Нолан — чисто русский режиссёр». Юрий Колокольников о съёмках в «Дюнкерке»
Комментарии

Известный российский актёр Юрий Колокольников сравнил подход Кристофера Нолана и других западных режиссёров.

По его словам, в Голливуде очень бережно относятся к актёрам на съёмках, чтобы не доставлять им дискомфорт. Нолан же достигает результата более жёсткими методами.

Нолан в этом смысле чисто русский режиссёр. «Дюнкерк» — все на холоде, никаких стульев для актёров, у него все равны. Бедный Том Харди, когда вертелся в самолёте! Нолан его гонял, тот говорит: «Чувак, хватит меня уже мучить», ха-ха… Но зато какой результат. И я за такой подход, что в этом такого?

Ранее Колокольников рассказал, почему снимается в российских фильмах.

Материалы по теме
Юрий Колокольников объяснил, почему продолжает сниматься в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android