«На мэйджоре может победить любой»: supra — о своей команде и Budapesht Major по CS 2

Экс-игрок Gambit и GUN5, а также победитель Открытых киберспортивных игр Антон supra Чернобай подвёл итоги турнира в Москве и поделился ожиданиями от плей-офф Budapest Major — 2025 по CS 2.

В интервью «Чемпионату» Антон признал, что несмотря на победу, команда совершала достаточно ошибок на ОКИ:

Вчера был сложный матч с 33, сегодня тоже был серьёзный соперник. Рад, что удалось победить: турнир хороший, организация и место проведения очень достойные. По игре — в полуфинале проиграли, сегодня тоже начали играть только со второй. Пока не научились сразу включаться здесь и сейчас, но потихоньку учимся. В целом мы сыграли не так, как обычно играем, не так, как думали, что будем играть. Но главное, сделаем выводы.

Теперь команда Rustec возвращается к тренировкам и будет готовиться к новому сезону.

Мы уже почти три недели на буткемпе, он у нас продолжается. Не буду говорить, сколько ещё, но тренируемся дальше. У нас есть база, сейчас смотрим мэйджор всей командой. На турнире очень много новых фишек, которые мы стараемся как-то подмечать и адаптировать под наш стиль.

supra также рассказал о своих эмоциях от просмотра мэйджора в Будапеште.

Слежу за своими любимыми командами: Vitality, Team Spirit и The MongolZ. Очень хочется, чтобы наконец-то выиграли Falcons, чтобы NiKo наконец-то взял трофей. Но есть и Spirit, и FURIA — это мэйджор, победить может любой.