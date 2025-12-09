Скидки
Трейлер «Казнить нельзя помиловать» Бекмамбетова с Крисом Праттом — в кино с 23 января

Трейлер «Казнить нельзя помиловать» Бекмамбетова с Крисом Праттом — в кино с 23 января
В сети Интернет появился новый трейлер фильма «Казнить нельзя помиловать» (Mercy) режиссёра Тимура Бекмамбетова. Премьера скринлайф-триллера состоится 23 января 2026 года.

Главные роли исполнили голливудские звёзды — Крис Пратт («Стражи Галактики»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Кали Реис («Настоящий детектив»).

Видео доступно в VK-группе «Клуб любителей сериалов». Права на видео принадлежат Amazon.

События фильма развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В «Казнить нельзя помиловать» рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. На это у него есть 90 минут, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.

