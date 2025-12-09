«Нравится подход Team Spirit». Интервью с 1ceN1ce перед стартом DreamLeague S27 по Dota 2

Завтра, 10 декабря стартует турнир DreamLeague Season 27 с призовым фондом $ 1 млн. Перед стартом последнего топ-турнира в 2025 году мы пообщались с киберспортивным комментатором Даниилом 1ceN1ce Халиковым — он рассказал, чем интересен ивент, кто будет претендовать на победу.

— Что в целом можно сказать о предстоящем турнире? Чем он выделяется?

— Сразу замечаю: у нас 24 команды, за всё время на топ-турнирах не было такого большого количества участников. При этом турнир идёт не так долго, с 10 по 21 декабря — по факту это очень мало для такого числа команд.

Плюс формат: теперь у нас не бесконечные bo2-матчи в группах, а швейцарская система с полноценными best-of-3. Теперь каждый матч будет иметь значение. Не будет такого, что пацаны сыграли вничью — и всё равно выйдут из группы. Каждый матч важен, это очень радует.

Кроме того, это не просто турнир, а открытие EPT-сезона, на котором можно будет набрать очки для выхода на Esports World Cup — 2026 в Эр-Рияде. Кто-то может выиграть DreamLeague и за счёт этого пройти на второй по значимости чемпионат года. В прошлом сезоне команда однажды попадала в топ-3 и получала инвайт в Эр-Рияде.

Представим, что сейчас Runa Team после победы на ОКИ в Москве очень сильно забустится морально, и вот уже рушатся ожидания по фаворитам, появляется неожиданный претендент — такие истории хочется видеть.

В этом году есть хорошая тенденция — турниры постоянно выигрывают разные команды. Нет такого, что один фаворит забирает трофей за трофеем. Поэтому думаю, на DreamLeague появится какая-то «тёмная лошадка», которая себя проявит.

— Как считаешь, кто из участников может ей стать?

— Ну, в Китай я не верю. Помнишь, был момент, когда почти все хайпили Китай? А я тогда был один из немногих, кто хайпил команды из Южной Америки. И получилось так, что у китайского региона спад, а у Южной Америки — рост. Сейчас, конечно, и SA-Дота немного на спаде, но тем не менее.

Amaru Gaming — интересный стак из Перу, этих ребят я хорошо знаю. Молодой TaiLung, который пытается прорваться, Gardick вечно между тир-2 и тир-3, для Wits это первый топ-турнир в карьере. Хотя я не верю, что они смогут выстрелить.

Из «тёмных лошадок» скорее выделю новый состав Team Nemesis с 23savage — хочешь не хочешь, но в этого игрока всегда веришь. Там на миде 4nalog, на тройке Jabz — такой прикольный микс, это может сработать.

Новый состав Nemesis Фото: Team Nemesis

— Для кого из топов, как ты считаешь, этот турнир будет особенно важен в плане мотивации?

— На DreamLeague обычно клинически плохи Team Liquid: соответственно, эту команду сразу вычеркиваем. В плей-офф выйти могут, но дальше сразу вылетят. BetBoom Team очень хороши сейчас, но им постоянно чего-то не хватает. Думаю, вновь смогут зацепиться за топ-3. Киритыч считает, что он в хорошей форме.

— Что по HEROIC?

— Не выше топ-8. На последних турнирах они кое-как проходят в плей-офф, и на этом всё заканчивается. Чего-то им не хватает. По слухам, сейчас команда уже разделена на два фронта, скоро дисбанд, скоро кто-то кого-то кикнет. Если вдруг полностью провалят DreamLeague, скорее всего, будут менять состав.

— PARIVISION — с новым тренером или пока без него? Он будет работать с ними уже на DreamLeague?

— Вопрос скорее — кто это будет. Считаю, что это может быть JerAx, но люди не верят. Хотя он работал с ними в мае, когда у них не было тренера, помогал на Esports World Cup в Эр-Рияде. Важно, кто придёт в команду и с какой целью, потому что разные тренеры выполняют разные функции. Кто-то больше помогает на драфтах, кто-то поддерживает морально и мотивацию, а тут как будто нужно два в одном.

— Как Astini.

— Да. Интересно, куда он теперь перейдёт. Мне нравится вариант с HEROIC, Astini мог бы им помочь, чтобы они подросли. Вот если Astini будет в HEROIC, готов в них поверить.

— Falcons… После победы на The International команда не выиграла ни одного турнира.

— Это нормально. После TI ни одна команда не провела такой же мощный сезон, невозможно все время держаться на пике. Спад будет в любом случае, но в целом Falcons до сих пор стабильно хороши, и какого-то кризиса в команде не видно.

— MOUZ, Tundra?

— Потихоньку взлетают, выиграли PGL Wallachia S6. Но на чемпионство на Дримлиги я бы не ставил. А Tundra победила на BLAST, зачем им DreamLeague, ха-ха. Думаю, в этот раз выше топ-6 не поднимутся.

— Что скажешь по Team Spirit?

— Мне нравится, куда движется команда. Рад за Никиту pantomem. По влогам видно, что атмосфера хорошая, ребята друг друга подкалывают, всё у них нормально. Видно, что капитан уже уверенно себя чувствует, и что идеи его работают. Может что-то подсказать и Yatoro, и Collapse — мне нравится такой подход. Должно сработать.