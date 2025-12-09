Скидки
«Скоро будет ролик с Глебом sasavot». Блогер Супер Стас — о видео с участием стримеров

«Скоро будет ролик с Глебом sasavot». Блогер Супер Стас — о видео с участием стримеров
Комментарии

Известный фуд-блогер Станислав Плетнёв, также известный как Супер Стас, рассказал «Чемпионату» о взаимодействии с популярными стримерами.

На красной дорожке стримерской премии SLAY он рассказал, каких контент-мейкеров с Twitch считает наиболее яркими в 2025 году.

Из тех, кого смотрю, Leva2K с его «Неделей в изоляции» и другими проектами, но он не прямо сильно вырос, просто стабилен. Лёва и в прошлом году делал крутые проекты, двигается ровно. Если говорить о ребятах, которые прям супер-хайп — точно Глеб sasavot, точно Анар и точно 5opka, который на SLAY всегда себя ярко показывает.

Супер Стас также раскрыл, как в его видеороликах появляются популярные стримеры.

Когда знакомлюсь с человеком, могу понять: он ответственный, крутой, с ним легко в общении. Например, сейчас позвал Глеб sasavot к себе в ролик, он скоро придёт. Поэтому сначала знакомлюсь, общаюсь, если стример какой-то такой, суетной, не зову просто. Или он сам не хочет. В первую очередь я со своими персонажами общаюсь и выбираю для себя ребят, которые отвественны.
