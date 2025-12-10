Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Будет сложно»: блогер Супер Стас — о шансах Team Spirit в плей-офф мэйджора по CS 2

«Будет сложно»: блогер Супер Стас — о шансах Team Spirit в плей-офф мэйджора по CS 2
Комментарии

Популярный видеоблогер Супер Стас перед началом премии SLAY 2025 рассказал «Чемпионату», что активно следит за ходом чемпионата мира StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2.

Да, конечно, смотрю матчи. Видел, что там PARIVISION вырывали зубами, боролись — большие молодцы. Теперь жду плей-офф.

Стас также поразмышлял о шансах российской Team Spirit на победу.

Будет сложно. Но киберспорт это такая вещь, что можно всегда собраться, показать лучшее, голод к победе — и это сработает. Хотя, конечно, против Spirit там мастадонты — Vitality, Falcons и так далее. Но если получится выиграть, это будет очень яркая победа.
Материалы по теме
Эксклюзив
«Скоро будет ролик с Глебом sasavot». Блогер Супер Стас — о видео с участием стримеров
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android