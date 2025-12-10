«Будет сложно»: блогер Супер Стас — о шансах Team Spirit в плей-офф мэйджора по CS 2

Популярный видеоблогер Супер Стас перед началом премии SLAY 2025 рассказал «Чемпионату», что активно следит за ходом чемпионата мира StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2.

Да, конечно, смотрю матчи. Видел, что там PARIVISION вырывали зубами, боролись — большие молодцы. Теперь жду плей-офф.

Стас также поразмышлял о шансах российской Team Spirit на победу.

Будет сложно. Но киберспорт это такая вещь, что можно всегда собраться, показать лучшее, голод к победе — и это сработает. Хотя, конечно, против Spirit там мастадонты — Vitality, Falcons и так далее. Но если получится выиграть, это будет очень яркая победа.