Puppey стал тренером PARIVISION на DreamLeague S27 по Dota 2
Команда PARIVISION объявила, что Клемент Puppey Иванов присоединится к составу по Dota 2 в качестве тренера на турнире DreamLeague Season 27.
Мы благодарим Клемента за готовность примерить амплуа тренера и помочь нам на предстоящем турнире!
Состав PARIVISION по Dota 2:
- Алан Satanic Галлямов;
- Владимир No[o]ne Миненко;
- Дмитрий DM Дорохин;
- Эдгар 9Class Налтакян;
- Андрей Dukalis Куропаткин;
- Клемент Puppey Иванов (тренер).
Ранее PARIVISION рассталась с тренером Филипе Astini Астини, который был в команде с октября 2024 года.
DreamLeague 27 пройдёт с 10 по 21 декабря 2025 года. В турнире примут участие 24 команды, которые разыграют призовой фонд в $ 1 миллион.
