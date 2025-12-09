Puppey стал тренером PARIVISION на DreamLeague S27 по Dota 2

Команда PARIVISION объявила, что Клемент Puppey Иванов присоединится к составу по Dota 2 в качестве тренера на турнире DreamLeague Season 27.

Мы благодарим Клемента за готовность примерить амплуа тренера и помочь нам на предстоящем турнире!

Состав PARIVISION по Dota 2:

Алан Satanic Галлямов;

Владимир No[o]ne Миненко;

Дмитрий DM Дорохин;

Эдгар 9Class Налтакян;

Андрей Dukalis Куропаткин;

Клемент Puppey Иванов (тренер).

Ранее PARIVISION рассталась с тренером Филипе Astini Астини, который был в команде с октября 2024 года.

DreamLeague 27 пройдёт с 10 по 21 декабря 2025 года. В турнире примут участие 24 команды, которые разыграют призовой фонд в $ 1 миллион.