Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Evelone, StRoGo, Shoke и Murzofix были номинированы на HLTV Awards 2025

Evelone, StRoGo, Shoke и Murzofix были номинированы на HLTV Awards 2025
Комментарии

Киберспортивный портал HLTV раскрыл номинантов премии HLTV Awards 2025, и среди них снова засветились российские контент-мейкеры. Вадим Evelone Козаков и Иван StRoGo Шурпатов попали в категорию «Стример года», а Эрик Шоков и Murzofix вошли в список претендентов на звание «Контент-мейкера года».

HLTV разделит голосование на два этапа: с 16 по 23 декабря пройдёт первый раунд, а финальный стартует 24 декабря и закончится 31 декабря. В списки попали те, кто стабильно держал просмотры по Counter-Strike, проводил много эфиров и собирал высокую онлайн-аудиторию — за это отвечала аналитика Stream Hatchet.

Церемония вручения пройдёт 10 января 2026 года в Белграде, в Sava Centar, который вмещает около четырёх тысяч зрителей.

Материалы по теме
S1mple вместе с Evelone будут кастить плей-офф StarLadder Budapest Major — 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android