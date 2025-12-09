Evelone, StRoGo, Shoke и Murzofix были номинированы на HLTV Awards 2025

Киберспортивный портал HLTV раскрыл номинантов премии HLTV Awards 2025, и среди них снова засветились российские контент-мейкеры. Вадим Evelone Козаков и Иван StRoGo Шурпатов попали в категорию «Стример года», а Эрик Шоков и Murzofix вошли в список претендентов на звание «Контент-мейкера года».

HLTV разделит голосование на два этапа: с 16 по 23 декабря пройдёт первый раунд, а финальный стартует 24 декабря и закончится 31 декабря. В списки попали те, кто стабильно держал просмотры по Counter-Strike, проводил много эфиров и собирал высокую онлайн-аудиторию — за это отвечала аналитика Stream Hatchet.

Церемония вручения пройдёт 10 января 2026 года в Белграде, в Sava Centar, который вмещает около четырёх тысяч зрителей.