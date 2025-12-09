M0NESY рассматривал переход в состав Virtus.pro по Counter-Strike 2

Владелец Virtus.pro Эмин Антонян в интервью «Кибер Label» рассказал о несостоявшемся трансфере Ильи m0NESY Осипова из G2 Esports. По его словам, стороны уже согласовали все детали контракта.

Мы в какой-то момент полностью договорились обо всём, но потом его переубедили, тот принял другое решение. Собственно, можно его понять. Наши результаты оставляли желать лучшего.

Он подчеркнул, что решение m0NESY было не финансовым, а связано с желанием играть в сильном составе рядом с признанными звёздами.

Любой киберспортсмен, вне зависимости от дисциплины, хочет попасть сразу в готовый сильный стак, где есть другие суперзвёзды, которые как минимум не хуже, чем они, а то и лучше. У m0NESY это NiKo, понятно, который для него как старший товарищ, как отец, за которым он идёт. Дело не в финансовой стороне. Вопрос был не в финансах, а в том, что когда он остался в G2 без NiKo, там хандрил, понятно, G2 хотела строить состав вокруг него, но он и там не остался, решил пойти под крыло NiKo, можно понять.

В итоге Осипов последовал за Николой NiKo Ковачем в Team Falcons, где команда пробилась в плей-офф StarLadder Budapest Major — 2025. Их первый матч состоится 11 декабря с Team Spirit. Virtus.pro, в свою очередь, не отобралась на мэйджор из-за недостатка очков VRS.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.