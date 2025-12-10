Расписание первого дня DreamLeague Season 27 по Dota 2
Сегодня, 10 декабря, стартует турнир DreamLeague Season 27 по Dota 2. В ходе первого дня групповой стадии команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед).
Права на трансляцию матчей DreamLeague 27 в России принадлежат Okko.
Расписание игр DreamLeague Season 27 на среду, 10 декабря
- 14:00. Team Liquid (Нидерланды) — Team Nemesis (Сингапур);
- 14:00. OG (Филиппины) — Team Tidebound (Китай);
- 14:00. Team Spirit (Россия) — 1win Team (Россия);
- 14:00. BetBoom Team (Россия) — Runa Team (Россия);
- 17:30. Team Yandex (Россия) — Virtus.pro (Армения);
- 17:30. Aurora Gaming (Сербия) — Natus Vincere (Украина);
- 17:30. MOUZ (Германия) — Pipsqueak+4 (Восточная Европа);
- 17:30. Team Falcons (Саудовская Аравия) — Passion UA (Украина);
- 21:00. Xtreme Gaming (Китай) — Nigma Galaxy (ОАЭ);
- 21:00. HEROIC (Норвегия) — Yakult Brothers (Китай);
- 21:00. PARIVISION (Россия) — GamerLegion (Германия);
- 21:00. Tundra Esports (Великобритания) — Amaru Gaming (Перу).
DreamLeague 27 пройдёт с 10 по 21 декабря 2025 года. В турнире примут участие 24 команды, которые разыграют призовой фонд в $ 1 млн.
