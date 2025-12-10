Скидки
Сериальный приквел «Пятница, 13-е» будет параноидальным триллером в стиле 1970-х

Сериальный приквел «Пятница, 13-е» будет параноидальным триллером в стиле 1970-х
Шоураннер Брэд Калеб Кейн, работающий над сериальным приквелом «Пятница, 13-е», поделился его некоторыми деталями. Так, он назвал шоу параноидальным триллером прямиком из 1970-х.

По словам Брэда, в шоу людей ждут «реки крови и очень много жестокости», однако это всё сделано ради того, чтобы лучше раскрыть героев.

Во многом это параноидальный триллер в духе 1970-х. В нём есть всё, что нужно для слэшера, но при этом он не совсем слэшер. В сериале реки крови. Там есть очень, на мой взгляд, изобретательные сцены убийств и смертей, но всё это сделано в угоду персонажам, теме, месту и времени.

Паму Вурхиз, мать Джейсона Вурхиза, играет Линда Карделлини. Сериал получил название «Хрустальное озеро». Он расскажет о событиях, которые привели к появлению Джейсона и последующим убийствам подростков в лагере.

