Тимоти Шаламе назвал «Марти великолепного» своей лучшей работой в кино

Тимоти Шаламе в интервью признался, что его работа в «Марти великолепном» считается лучшей за всё время, которое он снимается в кино.

По словам Шаламе, он не хочет, чтобы люди считали его работу в кино как должное, поскольку он отдаёт этому все свои силы.

Я уже семь или восемь лет играю по-настоящему, выкладываясь на полную… я не хочу, чтобы люди воспринимали это как должное. Я не хочу сам воспринимать это как должное. Это действительно круто. А в «Марти великолепном», вероятно, моя лучшая роль.

Будущая лента расскажет о жизни знаменитого игрока в пинг-понг Марти Рейсману. Картина выйдет 25 декабря 2025 года. Режиссёром картины выступил Джоф Сэфди («Адам Сэндлер: Люблю тебя», «Неогранённые алмазы»).