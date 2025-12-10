Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тимоти Шаламе назвал «Марти великолепного» своей лучшей работой в кино

Тимоти Шаламе назвал «Марти великолепного» своей лучшей работой в кино
Комментарии

Тимоти Шаламе в интервью признался, что его работа в «Марти великолепном» считается лучшей за всё время, которое он снимается в кино.

По словам Шаламе, он не хочет, чтобы люди считали его работу в кино как должное, поскольку он отдаёт этому все свои силы.

Я уже семь или восемь лет играю по-настоящему, выкладываясь на полную… я не хочу, чтобы люди воспринимали это как должное. Я не хочу сам воспринимать это как должное. Это действительно круто. А в «Марти великолепном», вероятно, моя лучшая роль.

Будущая лента расскажет о жизни знаменитого игрока в пинг-понг Марти Рейсману. Картина выйдет 25 декабря 2025 года. Режиссёром картины выступил Джоф Сэфди («Адам Сэндлер: Люблю тебя», «Неогранённые алмазы»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android