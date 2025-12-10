Шестиминутный пролог «Одиссеи» будут показывать перед «Грешниками» и «Битвой за битвой»

По данным Variety, шестиминутный пролог «Одиссеи» Кристофера Нолана будут крутить на экранах в формате IMAX 70 мм в эти выходные.

Пролог будут показывать перед сеансами «Грешников» и «Битвы за битвой». Как долго это продлится, неизвестно.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Главного героя сыграл Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Новая картина Кристофера Нолана выйдет в мировом прокате 17 июля 2026 года.