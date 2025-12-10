Скидки
«Ожидание того стоит»: Дейзи Ридли — о «Звёздных войнах» про Рей Скайуокер

Актриса Дейзи Ридли, известная в том числе по роли Рей Скайуокер в трилогии сиквелов «Звёздных войн», недавно рассказала, что стоит ожидать от фильма про её героиню.

Одна из будущих частей «Звёздных войн» будет посвящена именно Рей, и актриса уверяет, что картина точно стоит того, чтобы её дождаться, поскольку над ней работают очень талантливые люди.

Но что касается фильма о Рей, я знаю, что в его создании участвовали невероятные люди и талантливые авторы, и я уверена, что ожидание того стоит.

По сюжету проекта Рей будет пытаться восстановить Орден джедаев на основе священных джедайских текстов, собранных Люком Скайуокером. Даты выхода фильма пока что нет.

