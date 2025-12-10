Скидки
Фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» стартовал на Disney+ хуже «Капитана Марвел 2»

По данным Marvel Studios, фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» стартовал на Disney+ с одними из самых низких показателей среди всех проектов компании.

Лента собрала на старте всего 4,9 млн просмотров, что говорит о слабой заинтересованности людей. Этот показатель даже меньше, чем у фильмов «Чёрная вдова», «Капитан Марвел 2», «Человек-Муравей и Оса: Квантомания» и «Капитан Америка: Новый мир».

Сюжет ленты посвящён Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак.

