Фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» стартовал на Disney+ хуже «Капитана Марвел 2»
По данным Marvel Studios, фильм «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» стартовал на Disney+ с одними из самых низких показателей среди всех проектов компании.
Лента собрала на старте всего 4,9 млн просмотров, что говорит о слабой заинтересованности людей. Этот показатель даже меньше, чем у фильмов «Чёрная вдова», «Капитан Марвел 2», «Человек-Муравей и Оса: Квантомания» и «Капитан Америка: Новый мир».
Сюжет ленты посвящён Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак.
