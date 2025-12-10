Четвёртый сезон «Люпена» выйдет осенью 2026 года — первый постер

Netflix объявил, что четвёртый сезон сериала «Люпен» выйдет осенью 2026 года. Точную дату при этом пока называть не стали.

Зато нам показали дебютный постер нового сезона, на котором главного героя можно увидеть в отражении лужи. О чём конкретно расскажет продолжение, пока неизвестно.

Постер четвёртого сезона

Фото: Netflix

Сериал берёт за основу серию произведений Мориса Леблана о знаменитом воре Арсене Люпене, который совершает грабежи изящно и талантливо, при этом не теряя чувства справедливости. Главный герой шоу Netflix в исполнении Омара Си — фанат книг о Люпене, который пытается разгадать тайну гибели отца.