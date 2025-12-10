Джон Хатчерсон признался, что до определённого момента ему не приходили отказы в кино
Актёр Джош Хатчерсон, известный в том числе по «Пяти ночам с Фредди» и «Голодным играм», рассказал, что на первых порах своей карьеры он не получал отказов о съёмках в каких-либо проектах.
Джош отметил, что его всегда соглашались брать в кино, но после того, как он перестал сниматься в «Голодных играх», попасть в какой-либо проект стало труднее. В этот момент актёр понял, что киноиндустрия очень сложна.
Мне никто не звонил, не поступало никаких предложений, я ходил на прослушивания, но меня не брали. Эта индустрия — сложная штука.
На вопрос, снялся бы Хатчерсон в «Голодных играх» вновь, он ответил положительно. Актёр бы «отдал всё», чтобы вновь попасть на съёмочную площадку со своими коллегами.
