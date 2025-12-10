В Австралии официально запретили доступ к соцсетям детям до 16 лет

10 декабря в Австралии вступил в силу законопроект, который запрещает подросткам младше 16 лет использовать социальные сети. Документ приняли ещё в ноябре прошлого года, и теперь он официально действует на территории всей страны.

Закон подразумевает полный запрет подросткам до 16 лет регистрироваться и пользоваться социальными сетями. Это значит, что они не смогут пользоваться в том числе TikTok, Reddit, YouTube, X (ранее Twitter) и другими платформами даже с разрешения родителей. Уже зарегистрированных в соцсетях детей ограничения не затронут, хотя уже появляются сообщения об обратном.

Следить за выполнением закона социальные сети должны будут сами. За нарушение компаниям грозит крупный штраф в размере 49,5 млн австралийских долларов (около $ 32 млн). Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что в стране наступила «новая эра душевного спокойствия для подростков» и посоветовал им «заняться спортом, освоить какой-нибудь музыкальный инструмент или прочитать книгу, которая уже давно лежит на полке».

Согласно первым опросам, подростки восприняли новый закон в целом нейтрально. Некоторые молодые люди заявили, что привыкнут к новым условиям, другие же пожаловались, что потеряют связь с друзьями из других стран как минимум на несколько лет.