Гильермо дель Торо остался в восторге от «Супермена» Джеймса Ганна

Режиссёр Гильермо дель Торо в интервью в подкасте Happy Sad Confuse рассказал, что ему очень понравился «Супермен» Джеймса Ганна.

По словам постановщика, ему очень нравится, как Ганн видит свою киновселенную DC и конкретно Человека из стали, который для людей стал не богом, как в киновселенной Зака Снайдера, а скорее верным другом и опорой.

Я иногда пишу Джеймсу. Считаю его необычайно умным! Мне понравился «Супермен». Мне очень импонирует его взгляд на вселенную… когда смотришь «Супермена», чувствуешь целительную силу добра от человека, который в неё верит.

«Супермен» получил высокие оценки от критиков и зрителей, которые хвалили сюжет, атмосферу, актёрскую игру (особенно Дэвида Коренсвета в роли героя) и прочее.