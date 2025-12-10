«Один из лучших хорроров 10-летия»: первые критики — о «28 лет спустя: Храм костей»

9 декабря прошла закрытая премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей». Продолжение популярной серии хорроров уже посмотрели критики, после чего они поделились своими первыми впечатлениями в соцсетях.

В целом журналисты остались в восторге от работы Нии ДаКоста — они называют картину отличным продолжением франшизы, где много юмора, ужасающих сцен и хватило места на отличную актёрскую игру. Больше всего похвал получил Рэйф Файнс, исполнитель роли доктора Яна Келсона.

Что пишут критики в первых отзывах на «28 лет спустя: Храм костей»

Скажу прямо: «28 лет спустя: Храм костей» — один из лучших фильмов ужасов десятилетия. Жёсткий, напряжённый и на удивление трогательный хоррор.

«28 лет спустя: Храм костей» — феноменальный фильм. Он берёт за основу сюжет предыдущей части и развивает её по-новому, захватывающе и эмоционально. Смешной, кровавый, глубокий и очень увлекательный. Ради бога, дайте зелёный свет третьей части!

Простите за выражения, но я только что вышел с показа «28 лет спустя: Храм костей». И, чёрт возьми, господи ты боже мой. Здесь всё выкручено на максимум, и я предупреждаю, для просмотра вам понадобится очень крепкий желудок (или большой пакет). Рэйф Файнс просто феноменален.

Фильм удивительно смешной, и при этом сохраняет безумное напряжение на протяжении всего хронометража. Люди будут шокированы тем, насколько странным он иногда бывает. Но мне фильм очень понравился. ДаКоста справилась на отлично.

Премьера фильма «28 лет спустя: Храм костей» состоится 16 января 2026 года. Полноценные обзоры выйдут за несколько дней до релиза.