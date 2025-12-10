В Госдуме призвали запретить серию игр Call of Duty из-за русофобии

В России предложили запретить серию Call of Duty за русофобию. Предложение об этом высказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, сообщает «Газета.ру».

Чиновник заявил, что его поразила подсерия Modern Warfare, где игрокам приходится стрелять «именно по русским солдатам». Он попросил Роскомнадзор проверить всю франшизу на русофобию и призвал запретить распространение Call of Duty на территории страны.

Когда я попробовал поиграть в Call of Duty: Modern Warfare, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти всё время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой‑то ужасный мазохизм. Единственные положительные русские в сюжете — те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами. В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси‑войны, это выглядит особенно ужасно.

Игры серии Call of Duty не продаются в России с 2022 года, когда компания Activision покинула российский рынок. Сам Делягин предлагает запретить именно подсерию Modern Warfare, куда входят оригинальные три части, два ремастера и новая трилогия, запустившаяся в 2019 году.