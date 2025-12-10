Кристофер Нолан назвал самую впечатляющую сцену из «Грешников» Райана Куглера

Именитый режиссёр Кристофер Нолан высоко оценил фильм «Грешники» Райана Куглера, а на днях обозначил, какая сцена из картины впечатлила его больше всего.

Постановщик остался в восторге от фрагмента танца вампиров на реке. Он сравнил этот момент с подобным из «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика.

Это самая впечатляющая музыкальная инверсия со времён «Поющих под дождём» Кубрика из «Заводного апельсина».

«Грешники» вышли 18 апреля и стали одним из главных хитов 2025 года. Фильм получил признание критиков и заработал $ 367 млн в прокате при бюджете в $ 100 млн. Картина уже занимает верхние строчки топов лучших фильмов года.