Кристофер Нолан назвал самую впечатляющую сцену из «Грешников» Райана Куглера

Кристофер Нолан назвал самую впечатляющую сцену из «Грешников» Райана Куглера
Комментарии

Именитый режиссёр Кристофер Нолан высоко оценил фильм «Грешники» Райана Куглера, а на днях обозначил, какая сцена из картины впечатлила его больше всего.

Постановщик остался в восторге от фрагмента танца вампиров на реке. Он сравнил этот момент с подобным из «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика.

Это самая впечатляющая музыкальная инверсия со времён «Поющих под дождём» Кубрика из «Заводного апельсина».

«Грешники» вышли 18 апреля и стали одним из главных хитов 2025 года. Фильм получил признание критиков и заработал $ 367 млн в прокате при бюджете в $ 100 млн. Картина уже занимает верхние строчки топов лучших фильмов года.

