Bioshock, Left 4 Dead и другие: Гильермо дель Торо назвал свои любимые видеоигры

Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо дал большое интервью подкасту Happy Sad Confused. В нём постановщик недавнего «Франкенштейна» в том числе рассказал о своих любимых видеоиграх — 61-летний творец следит за индустрией многие годы.

Как оказалось, дель Торо очень любит игры Хидео Кодзимы, оригинальную Bioshock Кена Левина, серию вестернов Red Dead Redemption от Rockstar, перезапуск God of War от Santa Monica и называет шедевром Shadow of the Colossus от Team ICO.

Самые погружающие — Bioshock и Death Stranding. Лучшая вселенная — Metal Gear Solid. Я очень хорош в Left 4 Dead. Я также люблю игры в открытом мире в духе Red Dead Redemption. Мне ещё нравятся и кинематографические проекты в духе God of War. Какая же прекрасная игра. И ещё — Shadow of the Colossus. Просто шедевр, эта атмосфера одиночества, драма и поэтизм.

Последней на данный момент работой Гильермо дель Торо стал фильм «Франкенштейн» — экранизация знаменитого романа Мэри Шелли. Лента с Джейкобом Элорди и Оскаром Айзеком получила положительные отзывы от критиков и зрителей — картине предрекают как минимум несколько номинаций на «Оскар».