Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для GTA Online вышло дополнение про Майкла с особняками и редактором миссий

Для GTA Online вышло дополнение про Майкла с особняками и редактором миссий
Комментарии

10 декабря для GTA Online вышло крупное обновление A Safehouse in the Hills («Убежище на холмах»). Апдейт уже доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Главной особенностью дополнения стало возвращение Майкла де Санта — главного героя GTA 5. Его вновь озвучил актёр Нед Люк, а сам персонаж и его жена Аманда постарели примерно на 12 лет после событий оригинальной игры.

С выходом апдейта в GTA Online появилась возможность покупать огромные особняки в разных районах Лос-Сантоса. Обновление также привнесло в игру доступ к заведению домашних животных и общению с личным ИИ-помощником. Кроме того, игроков ждёт дополнительное приключение, по сюжету которого необходимо остановить разработку сети массового наблюдения, а также продвинутый редактор миссий для игроков.

Материалы по теме
Обзор аниме «Магическая битва: Казнь»: готовимся к третьему сезону
Обзор аниме «Магическая битва: Казнь»: готовимся к третьему сезону
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android