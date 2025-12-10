«Он тут же вызывает симпатию»: автор «Из многих» — о кастинге Джона Сины в сериале

Создатель сериала «Из многих» Винс Гиллиган рассказал, как в сериале сыграл рестлер и актёр Джон Сина. Персонаж голливудской звезды появился в шестом эпизоде шоу — он сыграл сам себя и коротко сообщил главной героине, чем питаются люди с разумом инопланетных существ.

Гиллиган заявил, что он вместе с кастинговым агентством просто не смог выбрать кандидатуру лучше, чем звезды «Миротворца».

Мы подумали: «Кто сыграет эту роль лучше, чем Джон Сина»? Он просто очень крутой парень. Он тут же вызывает симпатию и заслуживает доверия. Ты видишь его и сразу думаешь: «Блин, я бы хотел выпить пива с этим парнем».

Седьмой эпизод сериала «Из многих» выйдет в ближайшую пятницу, 12 декабря. Всего в первый сезон войдёт девять серий, а сам Винс Гиллиган тем временем уже работает над продолжением.