Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Он тут же вызывает симпатию»: автор «Из многих» — о кастинге Джона Сины в сериале

«Он тут же вызывает симпатию»: автор «Из многих» — о кастинге Джона Сины в сериале
Комментарии

Создатель сериала «Из многих» Винс Гиллиган рассказал, как в сериале сыграл рестлер и актёр Джон Сина. Персонаж голливудской звезды появился в шестом эпизоде шоу — он сыграл сам себя и коротко сообщил главной героине, чем питаются люди с разумом инопланетных существ.

Гиллиган заявил, что он вместе с кастинговым агентством просто не смог выбрать кандидатуру лучше, чем звезды «Миротворца».

Мы подумали: «Кто сыграет эту роль лучше, чем Джон Сина»? Он просто очень крутой парень. Он тут же вызывает симпатию и заслуживает доверия. Ты видишь его и сразу думаешь: «Блин, я бы хотел выпить пива с этим парнем».

Седьмой эпизод сериала «Из многих» выйдет в ближайшую пятницу, 12 декабря. Всего в первый сезон войдёт девять серий, а сам Винс Гиллиган тем временем уже работает над продолжением.

Материалы по теме
Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
Новый шедевр автора «Во все тяжкие»: почему стоит смотреть сериал «Из многих»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android