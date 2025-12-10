Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Call of Duty: Black Ops 7 можно будет сыграть полностью бесплатно

В Call of Duty: Black Ops 7 можно будет сыграть полностью бесплатно
Комментарии

Компания Activision объявила о проведении бесплатных дней в Call of Duty: Black Ops 7. Все желающие смогут сыграть в актуальный шутер на ПК и консолях уже на следующей неделе — точную дату события назовут позже.

По традиции геймерам будут доступные сетевые режимы: мультиплеер и «Зомби» с двойным опытом на выходных. В Activision заявили, что хотят, чтобы «игроки сами оценили новинку», после чего приняли решение, стоит ли покупать полную версию игры или оплатить подписку Game Pass Ultimate, где проект также доступен в полном объёме.

Call of Duty: Black Ops 7 вышла 14 ноября 2025 года. Шутер показал один их худших запусков в серии за последние годы — аудитория игры оказалась значительно ниже прошлогодней Black Ops 6, из-за чего компания отказалась от ежегодного выпуска подсерий Black Ops и Modern Warfare друг за другом.

Материалы по теме
В Госдуме призвали запретить серию игр Call of Duty из-за русофобии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android