В Общественной палате призвали создать аналог Roblox в кратчайшие сроки

В Общественной палате призвали создать аналог Roblox в кратчайшие сроки
3 декабря в России заблокировали Roblox — популярнейшую платформу для видеоигр. В Роскомнадзоре заявили, что в сервисе содержатся материалы, запрещённые на территории страны, а сами создатели программы не справляются с модерацией подобного контента.

Спустя неделю заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб призвал создать полноценный аналог платформы, где будет множество игр российского производства.

Я считаю, что если нет «Роблокса», то должен немедленно, в скорейшие сроки появиться наш аналог. Это всё-таки важно для наших детей. Мы должны уважать их мнение и потребности. Давайте всегда при отключении чего-то давать альтернативу и развивать российскую платформу.

Заявление чиновника связано в том числе с массовыми обращениями российских пользователей с просьбами разблокировать Roblox в стране. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщала, что всего за несколько дней получила больше 60 тысяч писем с подобным содержанием.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Ежемесячная аудитория игры в России до блокировки составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии.

