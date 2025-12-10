В декабре в PS Plus добавят Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story и ещё шесть игр
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 16 декабря абонентам сервиса станут доступны девять новых тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — файтингу Soul Calibur 3.
Среди главных игр месяца выделяются Assassin’s Creed Mirage и экшен Wo Long: Fallen Dynasty от авторов Nioh. Следующее пополнение линейки ожидается в середине января.
Новые игры в PS Plus Extra в декабре 2025 года
- Assassin’s Creed Mirage
- Wo Long: Fallen Dynasty
- Skate Story
- Granblue Fantasy: Relink
- Planet Coaster 2
- Cat Quest 3
- LEGO Horizon Adventures
- Paw Patrol: Grand Prix
- Paw Patrol World.
Фото: Sony
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в декабре 2025 года
- Soul Calibur 3.
Комментарии