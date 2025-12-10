Скидки
Бесплатные игры PS Plus в декабре 2025 года: Assassin’s Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, Skate Story и другие

В декабре в PS Plus добавят Assassin’s Creed Mirage, Wo Long, Skate Story и ещё шесть игр
Комментарии

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 16 декабря абонентам сервиса станут доступны девять новых тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — файтингу Soul Calibur 3.

Среди главных игр месяца выделяются Assassin’s Creed Mirage и экшен Wo Long: Fallen Dynasty от авторов Nioh. Следующее пополнение линейки ожидается в середине января.

Новые игры в PS Plus Extra в декабре 2025 года

  • Assassin’s Creed Mirage
  • Wo Long: Fallen Dynasty
  • Skate Story
  • Granblue Fantasy: Relink
  • Planet Coaster 2
  • Cat Quest 3
  • LEGO Horizon Adventures
  • Paw Patrol: Grand Prix
  • Paw Patrol World.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в декабре 2025 года

  • Soul Calibur 3.
