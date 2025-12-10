Скидки
Автор аниме «Твоё имя» Макото Синкай уже работает над новым фильмом

Автор аниме «Твоё имя» Макото Синкай уже работает над новым фильмом
Комментарии

Известный режиссёр Макото Синкай сообщил, что приступил к производству следующего анимационного фильма. Проект станет восьмым полнометражным фильмом в его карьере.

Информация о будущей работе пока не раскрывается. Не уточнены сюжет, название и сроки выхода. С учётом того, что предыдущие проекты Синкая выходили с интервалом от трёх до четырёх лет, ориентировочный релиз нового фильма может состояться в конце 2026 или начале 2027 года.

Предыдущая работа Синкая, «Судзумэ, закрывающая двери», получила высокие оценки и собрала в прокате более $ 315 млн — это четвёртый результат в истории, выше, чем у «Мальчика и птицы» или «Ходячего замка» Хаяо Миядзаки.

