Фильм «Удачи, веселья, не сдохни» от режиссёра «Пиратов Карибского моря» выйдет в России

Компания Global Film выпустит в российский прокат научно-фантастический боевик «Удачи, веселья, не сдохни» — новую работу Гора Вербински, известного по «Пиратам Карибского моря».

Фильм рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой.

Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл. В фильме также снялись Майкл Пенья, Джуно Темпл и Зази Битц. Дата российского релиза будет объявлена позже. Мировая премьера состоялась на фестивале Fantastic Fest, в США фильм выйдет 13 февраля 2026 года.