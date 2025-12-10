Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Удачи, веселья, не сдохни» от режиссёра «Пиратов Карибского моря» выйдет в России

Фильм «Удачи, веселья, не сдохни» от режиссёра «Пиратов Карибского моря» выйдет в России
Комментарии

Компания Global Film выпустит в российский прокат научно-фантастический боевик «Удачи, веселья, не сдохни» — новую работу Гора Вербински, известного по «Пиратам Карибского моря».

Фильм рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой.

Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл. В фильме также снялись Майкл Пенья, Джуно Темпл и Зази Битц. Дата российского релиза будет объявлена позже. Мировая премьера состоялась на фестивале Fantastic Fest, в США фильм выйдет 13 февраля 2026 года.

Материалы по теме
«В фильме нет стержня оригинала»: Рассел Кроу раскритиковал «Гладиатора 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android