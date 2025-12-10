Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все детали апдейта Genshin Impact 6.3 раскроют на стриме 2 января

Все детали апдейта Genshin Impact 6.3 раскроют на стриме 2 января
Комментарии

Разработчики Genshin Impact анонсировали традиционную трансляцию перед выходом большого обновления. Зимний патч 6.3 под названием «Луна IV» завершит основной квест Архонта, связанный с Морозной Луной и Коломбиной, которая станет полноценным игровым персонажем.

Стрим Genshin Impact 6.3 пройдёт в пятницу, 2 января, начало – в 8:00. Посмотреть эфир можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: Hoyoverse

В ходе трансляции разработчики представят персонажа Коломбина Гипоселениа, а также баннеры версии 6.3 и другие нововведения. Также HoYoverse покажет новые промокоды на примогемы и игровые ресурсы. Само же обновление выйдет 14 января.

Материалы по теме
Видео
Что нужно знать про обновление 3.8 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android