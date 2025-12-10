Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Cyberpunk 2077 выпустили эпичный трейлер к пятилетию игры

Авторы Cyberpunk 2077 выпустили эпичный трейлер к пятилетию игры
Комментарии

CD Projekt RED выпустила юбилейный ролик по случаю пятилетия Cyberpunk 2077. В нём собрали ключевых персонажей игры, а монтаж сделали под кавер на композицию Never Fade Away, знакомую по финальным титрам.

В Найт-Сити значение имеет только то, как тебя запомнят. И кто будет помнить. Спасибо за пять лет в городе легенд.

В трейлер включили и новые кадры: Ви и Джеки сидят в баре вместе с другими героями, с которыми игроки сталкивались в ходе сюжетной кампании.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года и с тех пор разошлась тиражом более 35 млн копий. Компания также подтвердила, что ведёт разработку сиквела. Проект находится на стадии пре-продакшена.

Материалы по теме
Pokemon TCG и Cyberpunk 2077 — победители премии App Store Awards 2025 от Apple
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android