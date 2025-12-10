Авторы Cyberpunk 2077 выпустили эпичный трейлер к пятилетию игры

CD Projekt RED выпустила юбилейный ролик по случаю пятилетия Cyberpunk 2077. В нём собрали ключевых персонажей игры, а монтаж сделали под кавер на композицию Never Fade Away, знакомую по финальным титрам.

В Найт-Сити значение имеет только то, как тебя запомнят. И кто будет помнить. Спасибо за пять лет в городе легенд.

В трейлер включили и новые кадры: Ви и Джеки сидят в баре вместе с другими героями, с которыми игроки сталкивались в ходе сюжетной кампании.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года и с тех пор разошлась тиражом более 35 млн копий. Компания также подтвердила, что ведёт разработку сиквела. Проект находится на стадии пре-продакшена.