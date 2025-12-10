Скидки
Зомби-хоррор «В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в России в 2026 году

Зомби-хоррор «В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в России в 2026 году
Зомби-хоррор «В поисках живых» от Зака Хилдитча, известного по «1922», выйдет в российский прокат. Фильм привезёт компания Global Film.

Мировая премьера состоялась на кинофестивале в Аделаиде, в США же фильм выходит 2 января 2026 года. Когда состоится российская премьера, пока неизвестно.

По сюжету ленты главной героиней выступает девушка Ава. Её муж пропал во время военного конфликта, и она присоединяется к отряду, который должен найти тела погибших. Внезапно трупы начинают оживать и нападать на людей.

Главную роль исполнила актриса Дейзи Ридли, известная по серии фильмов «Звёздные войны». В картине также снялись Брентон Туэйтс («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Марк Коулз Смит («Дикая река») и Мэтт Уилан («Нарко»).

Фильм «Удачи, веселья, не сдохни» от режиссёра «Пиратов Карибского моря» выйдет в России
